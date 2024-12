Artur Jorge viajou em jato particular de xeque, em novembro, para negociar com o Al-Rayyan

Ética parece uma palavra que consta no vocabulário de Artur Jorge. Pautado pelo vil metal dos petrodólares em detrimento de um projeto esportivo mais sólido, o técnico bracarense viajou em um jato particular do xeque Abdullah bin Hamad Al Thani, presidente do Al-Rayyan, para negociar com o clube do Qatar. Este movimento do comandante minhoto, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, do “Extra”, ocorreu logo depois do empate do Botafogo, clube que o emprega, com o Cuiabá por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, Artur Jorge ignorou que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Assim, aproveitou a Data Fifa, que viria na sequência, para mover suas peças no tabuleiro e até preparar a saída do Glorioso em meio a um Brasileirão e uma final de Copa Libertadores para disputar.