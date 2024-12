West Ham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida deste domingo (29) é válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Liverpool lidera com boa folga

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o West Ham neste domingo (29). A partida, aliás, é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. A bola vai rolar às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Com apenas uma derrota na competição, os Reds lideram com folga. Afinal, têm 42 pontos com 17 partidas, seguidos por Arsenal (36), Chelsea (35) e Nottingham Forest (34), todos com 18 jogos. Já o West Hamé apenas o 13º, com 23 pontos.