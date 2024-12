Vasco acerta mais uma contratação para a temporada 2025

Cruz-Maltino se reforça com Lucas Oliveira, que chega sem custos oriundo do Cruzeiro; saiba detalhes

Isso foi possível pois a Raposa manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, de acordo com publicação deste sábado (28) do “ge”. Ele tinha contrato até o fim de 2025 com o time mineiro. O vínculo com o Cruz-Maltino será até dezembro de 2026.

O Vasco chegou à sua quarta contratação para 2025. Trata-se do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos, e que pertence ao Cruzeiro. O defensor passou as últimas duas temporadas emprestado a Valladolid-ESP e Kyoto Sanga-JAP, respectivamente, e chega sem custos ao clube da Colina Histórica.

Assim, Lucas Oliveira se junta ao goleiro Daniel Fuzato, o também zagueiro Lucas Freitas e o volante Tchê Tchê como reforços certos para 2025. Nenhum deles, porém, foi anunciado pelo Vasco, o que deve ocorrer a partir do começo do próximo ano.

Lucas Oliveira foi “descoberto” exatamente por Pedrinho e Felipe, ídolos do Vasco e que atuam como presidente e diretor técnico do clube atualmente, respectivamente. À época, em 2017, ele ganhou mais chances entre os profissionais quando Felipe era o técnico, e Pedrinho, auxiliar, da equipe do interior do Rio de Janeiro. Depois, passou pelo Bangu e Atlético-GO antes de chegar ao Cruzeiro, onde viveu seu auge.

Na temporada 2023, porém, não repetiu o sucesso do ano anterior, quando conquistou a Série B com campanha arrasadora pela Raposa, perdendo espaço e sendo emprestado ao Valladolid. Por lá, ajudou no acesso à La Liga, mas não seguiu no clube espanhol, se transferindo para o futebol japonês, onde teve poucas oportunidades.