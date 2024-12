Torcedores rivais do Flamengo também prestigiam Jogo das Estrelas

Tradicional jogo organizado por Zico, ídolo maior do Mengão, tem cambistas e ambulantes fazendo a festa nos arredores do Maracanã

O tradicional Jogo das Estrelas ocorre neste sabadão (28) de sol no Rio de Janeiro. E, claro, o Jogada10 está presente no evento, organizado pelo maior ídolo da História do Flamengo, Zico. O que não impediu que torcedores rivais pudessem prestigiar a principal pelada de fim de ano do futebol brasileiro.

Apesar da imensa maioria rubro-negra, o J10 avistou um bom número de vascaínos, seguidos pelos botafoguenses e tricolores. Há também torcedores de Grêmio, Palmeiras e Corinthians no Maracanã para os eventos. Não há, porém, organizadas, nem suas tradicionais faixas e bandeiras no estádio, que tem turistas como maioria. Primeiro, o jogo dos artistas, que começou às 16h (de Brasília). Ao fim deste prélio, show da banda italiana Double You.