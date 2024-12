São Paulo abreviará retorno dos EUA de parte do elenco

O São Paulo resolveu abreviar a viagem de 10 a 12 jogadores para a viagem do time aos EUA. Ao todo, 34 atletas viajarão para Orlando, na Florida, no dia 8 de janeiro. No entanto, parte do elenco voltará mais cedo, de olho no início do Campeonato Paulista. As informações são do “GE”. Os atletas selecionados ainda serão definidos pela diretoria.

O Tricolor tem dois jogos agendados para a disputa do FC Series. No dia 15 de janeiro, encara o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Dois dias depois, parte do elenco retornará ao Brasil. Já em 19 do mês que vem, o São Paulo encara o Flamengo em Fort Lauderdale, a 300 km de Orlando, mas ainda na Florida. O resto do elenco voltará para a capital paulista apenas no dia 21.