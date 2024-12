Renovações no Fluminense seguem a todo vapor; saiba

Curitiba, Brasil - 01/12/2024 - Estádio Ligga Arena - Fluminense enfrenta o Athletico-PR esta noite em Curitiba pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 . FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. / Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue dando ênfase a manutenção de parte do elenco para a próxima temporada. Após encaminhar as extensões contratuais de Cano, Keno, Samuel Xavier e Thiago Santos, outros dois atletas podem renovar seus vínculos com o Tricolor. LEIA MAIS: Possível troca por Lucas Arcanjo entre Vitória e Fluminense esfria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os meias Ganso e Lima, segundo informações do “ge” deste sábado (28), já negociam suas renovações. Os jogadores enviaram contrapropostas ao Fluminense e as conversas devem seguir no começo de janeiro, quando o time se reapresenta para o início da pré-temporada.