Porto faz a festa da torcida, goleia Boavista e dorme na liderança do Português

O Porto não tomou conhecimento do Boavista e goleou por 4 a 0 neste sábado (28), pela 16ª rodada do Campeonato Português. Samu (duas vezes), González e Mora anotaram os gols no estádio do Dragão. Desse modo, a equipe azul e branca dorme na liderança da competição e passa a secar o Benfica, que faz o clássico contra o Sporting, no domingo.

Com o resultado, os Dragões chegam a 40 pontos e ultrapassam Benfica (38) e Sporting (37). Este, último, aliás, estava na frente do Porto na tabela em razão dos critérios de desempate. O Boavista, por outro lado, segue na 17ª e penúltima colocação, estacionado nos 12 somados, e corre o sério risco de rebaixamento.