Palmeiras encerra ano igualando marca dos anos 1930

Apesar do gosto amargo do final da temporada, o Palmeiras encerra a temporada com um feito a celebrar. Afinal, chegou ao quinto ano seguido conquistando pelo menos um título. Desde 2020, o Verdão faturou 10 títulos, todos sob o comando de Abel Ferreira.

A série de títulos do Palmeiras começou na temporada 2020, quando conquistou tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Já no ano seguinte, o Verdão foi campeão da Libertadores. Em 2022, a aquipe comandada por Abel Ferreira faturou o Paulista, a Recopa e o Brasileirão. No ano passado, o Palmeiras levantou o Paulista, a Supercopa e o Brasileirão. Já em 2024 foi campeão paulista novamente.