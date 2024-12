Neymar: Rafaella Santos e Bruna Biancardi ampliam afastamento

O anúncio da chegada do segundo bebê de Neymar com Bruna Biancardi ampliou o afastamento da companheira do camisa 10 com Rafaella Santos, irmã do ídolo santista. As influenciadoras já não demonstravam proximidade há um tempo, mas a situação piorou com o anúncio da segunda gestação de Biancardi com o jogador. A informação é de Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

Segundo informações da colunista, a situação começou a ficar mais nítida a partir da chegada tardia de Rafaella no aniversário de 1 ano de Mavie, primogênita de Neymar e Bruna, na celebração ocorrida no Rio de Janeiro. Na festa, as influenciadoras não teriam se falado. Além disso, a presença da irmã de Neymar só ocorreu devido a consideração com a menina e o jogador.