Milan x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais vêm mal na tabela, surgindo longe da briga pelo título; saiba todas as informações prévias ao jogão pelo Italiano

Afinal, os Rossoneri vêm apenas na oitava posição, com 26 pontos, incríveis 15 atrás da líder Atalanta e nove atrás da quarta colocada Lazio, último que vai conquistando vaga à Champions. A Roma, por sua vez, vem na humilde décima posição, com somente 19 pontos.

A Roma, por sua vez, vem de duas goleadas seguidas, sendo uma delas pela Copa Itália. Na sua última partida, acachapantes 5 a 0 sobre o Parma, com direito a show de Dybala, que marcou duas vezes e ainda contribuiu com uma assistência.

O português não contará com Bennacer, Florenzi, Loftus-Cheek, Musah, Okafor e Torriani – todos lesionados. Rafael Leão, Pulisic e Jovic seguem como dúvidas. Por outro lado, Theo Hernandez deve voltar ao time titular, assim como Morata.

Apesar de estar longe da briga pelo título, o Milan vem se recuperando na temporada. A equipe do técnico Paulo Fonseca, aliás, perdeu apenas uma das 11 últimas partidas que realizou. Para este jogo, porém, o comandante terá alguns problemas para escalar a equipe.

A tendência é que o técnico Claudio Ranieri mantenha a equipe que foi a campo no jogo em questão. Cristante, lesionado, deve seguir fora até do banco. Ele não atua desde o começo de dezembro, quando sofreu lesão no tornozelo.

Milan x Roma

18ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 29/12/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez; Fofana, Terracciano, Chukwueze, Reijnders e Jimenez; Morata. Técnico: Paulo Fonseca

Roma: Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes e Angelino; Dybala, El-Shaarawy; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri

Árbitro: Michael Fabbri (ITA)

Auxiliares: Alessandro Costanzo (ITA) e Valerio Vecchi (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+