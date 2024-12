Leicester x Manchester City: onde assistir e escalações

Quem diria que o Manchester City, um dos times mais poderosos do mundo, estaria em crise . Neste domingo (29), às 11h30 (horário de Brasília), os Citizens buscam uma redução de danos, fora de casa, no King Power Stadium, contra o Leicester, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Vencer é primordial para afastar o mau momento.

Como chega o City?

Dá para acreditar? Atual campeão inglês e do mundo, o Manchester City tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Este péssimo retrospecto jogou a equipe para a sétima colocação do Inglês, com apenas 28 pontos, 14 atrás do líder isolado Liverpool, a equipe que está dando as cartas na Terra da Rainha.

Para defrontar o Leicester, o City tem ausências importantes, como Ederson, Matheus Nunes, Stones, Grealish, Bobb, Dias e Rodri.

Pep Guardiola, treinador extremamente laureado, deve mandar a campo uma formação com: Ortega; Lewis, Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne e Foden; Haaland.