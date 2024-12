Jogo das Estrelas termina com 13 gols e, mais uma vez, vitória do time de Zico

A edição 2024 do Jogo das Estrelas, neste sábado (28), no Maracanã, terminou com 13 gols. Mas desta vez foi bastante disputado. Sob a batuta de Zico, anfitrião da festa, o time vermelho derrotou o branco pelo placar de 7 a 6. A comemoração de fim de ano contou com a presença de grandes ídolos do futebol, como Júnior, Petkovic, Adriano, Renato Gaúcho e Leonardo, além de estrangeiros como os holandês Kluivert, o espanhol Michel Salgado e o alemão Kurányi, entre outros. Ao todo, 40.157 pessoas foram ao estádio.

O evento marcou algumas homenagens. Entre as mais marcantes, a oferecida a Adílio, ídolo do Flamengo que morreu em agosto. Mas a lembrança de Washington Rodrigues, o Apolinho, também emocionou, assim como a do narrador Silvio Luiz e do jornalista Antero Grecco.