Jogo das Estrelas: onde assistir, horários e astros confirmados

A edição especial de 20 anos do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, acontece neste sábado (28) a partir das 18h30, no Maracanã. O maior evento beneficente do país ainda contará com Jogo dos Artistas, às 16h, e um show de abertura do grupo italiano Double You antes do desfile de astros do futebol nos gramados do Estádio Mário Filho.

Com ingressos entre R$ 50 e R$ 100, o evento já vendeu mais de 30 mil entradas antecipadamente. Zico ainda preparou uma homenagem especial ao amigo pessoal e eterno camisa 8 do Flamengo, Adílio. O ídolo rubro-negro faleceu em agosto deste ano em decorrência de um câncer de pâncreas.