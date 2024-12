Grêmio anuncia a contratação de Gustavo Quinteros como novo treinador

Técnico campeão argentino com o Vélez Sarsfield fechou acordo com o clube gaúcho para 2025 e vai trabalhar pela primeira vez no Brasil / Crédito: Jogada 10

Neste sábado (28), o Grêmio encerrou a busca por um treinador para a próxima temporada. O argentino Gustavo Quinteros assumirá a missão de comandar o Imortal em 2025, marcando sua estreia no futebol brasileiro. O clube gaúcho anunciou a novidade em suas redes sociais. Aliás, o contrato entre o técnico e o Grêmio terá validade até o final do próximo ano. Em um vídeo divulgado pelo clube, Quinteros destacou o entusiasmo com o novo desafio e o acordo firmado com o Tricolor Gaúcho. O comandante foi campeão da liga Argentina com o Velez na atual temporada.