Dupla do Flamengo fará estreia no Jogo das Estrelas, de Zico, neste sábado

Chegou o grande dia da edição de 20 anos do tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico. O maior evento beneficente do país será realizado pela 12ª vez no Maracanã, neste sábado (28), a partir das 16h (de Brasília). Para edição especial, o maior ídolo da história do Flamengo convocou dois atletas do atual elenco para representarem a geração mais recente o clube: Fabrício Bruno e Wesley. A dupla campeã nacional em 2024 retorna aos gramados do Maracanã 20 dias depois da despedida da temporada, no empate com o Vitória, para estrear no Jogo. David Luiz ainda estava no Rubro-Negro quando também aceitou o convite para participar do evento.

Renato Aragão dará o pontapé inicial do evento para mais de 30 mil pessoas no Maracanã. Na sequência, às 16h, haverá o Jogo dos Artistas. O grupo Double You inicia sua apresentação às 18h, e a partida mais aguardada se inicia meia hora depois, às 18h30 (de Brasília).

Benefício do Unicef O Jogo das Estrelas se notabilizou especialmente por reverter parte de sua renda a diversas instituições e projetos sociais. Na edição deste ano, a parcela dos recursos serão destinados ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). “Não tenho dúvida de que fará ações maravilhosas com parte da renda do evento, mas que também sempre foi conhecido por ajudar inúmeras instituições e projetos sociais. Nada mais emblemático do que o UNICEF estar junto com a gente”, celebrou Junior Coimbra, filho de Zico e coordenador do projeto. Jogo das Estrelas: Programação — 14h: Abertura dos Portões

— 16h: Jogo dos Artistas

— 18h: Show de Abertura

— 18h30: Jogo das Estrelas