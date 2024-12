Boto chega ao Rio e fala em títulos pelo Flamengo

Novo diretor de futebol do Flamengo é português e trabalha com futebol há quase 30 anos

” Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Peço desculpa pela voz, que está horrível. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e a o Filipe Luís também. Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo (Filipe Luís), ele tem ideias muitas modernas, temos ideias muito parecidas, foi ótimo (o encontro)”, começou Boto.

José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (28). Mesmo rouco e sem dar entrevistas à imprensa, o dirigente português concedeu algumas palavras à “Fla TV”. Ele falou dos desafios à frente do cargo, projetando títulos em 2025.

“O elenco é excelente. A expectativa é sempre poder puxar mais por ele. Penso que este elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. Vamos trabalhar para dar alegria à Nação”, concluiu Boto, contratado pelo novo presidente do Flamengo, BAP.

Boto será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (30), às 13h. Em 2025, o Flamengo disputará seis títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial. O primeiro compromisso será recebendo o Boavista, no torneio estadual, provavelmente no dia 12 de janeiro.

