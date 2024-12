Bolasie revela detalhes do acerto com o Cruzeiro e elogia Diniz

Destaque do Criciúma em 2024, atacante atuará no clube mineiro na próxima temporada, elogia o técnico Celeste e também Matheus Pereira

O atacante Bolasie não esconde a empolgação em vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Neste sábado (28), ele participou do jogo festivo realizado por Zico, no Maracanã. Durante o evento, elogiou os novos companheiros e também o técnico Fernando Diniz.

Bolasie foi o destaque do Criciúma, marcando gols e contribuindo com assistências. Apesar disso, o time catarinense foi rebaixado antes da rodada final. As atuações do atacante, no entanto, não passaram despercebidas. Além do Cruzeiro, outros clubes demonstraram interesse nele, como o Grêmio.