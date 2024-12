Atlético encaminha o retorno de Cuca para assumir o clube em 2025

O Atlético negocia a volta do técnico Cuca ao clube. As conversas avançaram neste sábado (28), e o treinador deverá assumir o lugar de Gabriel Milito. O clube demitiu o argentino antes mesmo do fim do Brasileirão, após uma sequência ruim de resultados e as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

Antes de optar por Cuca, o Galo tentou contratar outros técnicos. A diretoria negociou com o português Luís Castro, mas as partes não chegaram a um acordo, e o clube encerrou as conversas. O Atlético também consultou António Oliveira, ex-Corinthians e Cuiabá.