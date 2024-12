Artur Jorge está de malas prontas para deixar o Botafogo

Técnico encaminha saída para o Al-Rayyan, do Qatar. Português encerra ciclo com dois títulos e apenas nove derrotas em 55 partidas

O técnico Artur Jorge não ficará no Botafogo. Afinal, ele tem negociações avançadas com o Al-Rayyan, do Qatar. Dessa forma, o futuro novo time do português pagará a multa rescisória ao Glorioso. O valor, vale lembrar, está estimado em milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões, na cotação atual).

As informações da saída encaminhada são do “GE”. No entanto, vale lembrar, que a transferência não pega ninguém de surpresa. Afinal, desde as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o técnico foi perguntado sobre mudança de clube pelo menos cinco vezes e nunca deixou claro que gostaria de seguir no Glorioso.