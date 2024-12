Arrascaeta ‘reacende’ polêmica com Carlos Alberto nas redes sociais

Novo camisa 10 do Flamengo causou um alvoroço ao recordar o lance com o ex-meia na 18ª edição do Jogo das Estrelas

Giorgian De Arrascaeta celebrou os dois anos do ‘não vem de garfo que hoje é sopa’ dado em Carlos Alberto na 18ª edição do Jogo das Estrelas, em 2022, nas redes sociais. O camisa 10 do Flamengo repostou um vídeo da caneta no ex-jogador, que causou diversas polêmicas após o lance e sofreu consequências na vida pessoal e profissional.

