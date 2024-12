Arnold avisa ao Liverpool sobre desejo de jogar no Real

Lateral tem contrato válido até a metade deste ano, quando deve se transferir para o futebol espanhol. Arnold está no Liverpool desde 2016

O lateral-direito Alexander Arnold, do Liverpool, comunicou ao clube que deseja se transferir ao Real Madrid na próxima janela de transferência de meio de ano. Vale lembrar que o atleta tem contrato com os Reds até junho de 2025. Dessa forma, ele pode assinar pré-contrato já em janeiro.

Arnold e Liverpool não se acertaram quanto à renovação, o que abriu caminho para o Real Madrid. No entanto, o time inglês não pensa em se desfazer do lateral por agora com uma compensação financeira. Afinal, os Reds lideram o Campeonato Inglês. Dessa forma, não wuerem perder um de seus principais jogadores.