Vasco negocia a contratação do zagueiro Balbuena

Paraguaio está no Dínamo de Moscou, da Rússia, mas tem o desejo de trocar de clube. Defensor pode reencontrar Carille no Cruz-Maltino

O que pode ajudar o Vasco nas negociações é a chegada do técnico Fábio Carille. Afinal, os dois trabalharam juntos no Corinthians por três temporadas consecutivas, entre 2016 e 2018, e foram campeões do Brasileirão de 2017. A chegada do paraguaio, aliás, tem o aval e o pedido do novo treinador do Cruz-Maltino.