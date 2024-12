Terans está perto de deixar o Fluminense

Meia negocia com Peñarol; Presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, afirma que faltam detalhes para acerto

Mais um jogador pode estar de saída do Fluminense. O meia Terans tem negociações avançadas com o Peñarol, de acordo com o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio. O jogador chegaria por empréstimo de um ano.

O dirigente afirmou em entrevista ao programa “#Minuto1” (Carve Deportiva), do Uruguai, que faltam detalhes para confirmar o retorno do atleta, que atuou na equipe entre 2020 e 2021. Rugio disse que com o clube carioca já está tudo acertado, mas falta Terans resolver algumas pendências com o Tricolor e também questões pessoais.