Técnico do Fulham desconversa sobre Andreas Pereira no Palmeiras

O Palmeiras segue sonhando com a contratação do meia Andreas Pereira. O jogador é um dos grandes desejos da diretoria alviverde para 2025. A direção, assim, promete grandes esforços pelo reforço. Tanto que no Fulham, time onde o atleta vem atuando, o nome do brasileiro é assunto por conta de uma possível transferência.

“Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa”, disse Marco Silva, que prosseguiu.

“Temos focado só no Fulham, e todo o resto está à parte de mim. Está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Então, nós temos focado só treino a treino e jogo a jogo”, completou.

Apesar de desconversar sobre uma possível saída do meia, Marco Silva ressaltou a importância de Andreas Pereira no atual elenco do Fulham.