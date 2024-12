Souza, do Vasco, faz balanço de retorno ao clube

Volante admite chateação com as poucas oportunidades no Cruzmaltino na temporada, mas projeta um 2025 melhor

Souza retornou ao Vasco no meio da temporada de 2024 – junto com Alex Teixeira e Philippe Coutinho, com contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. O jogador, no entanto, não teve tantas oportunidades na equipe. Em sua rede social, o volante fez um balanço da sua volta ao Cruzmaltino. Ele admitiu terminar o ano “frustrado, triste e decepcionado”, mas projetou um 2025 melhor.

“É óbvio que se eu olhar apenas por um ângulo, eu mesmo vou dizer que o ano acabou não sendo muito bom e que eu termino o ano frustrado, triste e decepcionado comigo mesmo. Eu sirvo um Deus que me faz enxergar até as frustrações como uma oportunidade de um novo recomeço. Este ano profissionalmente eu fiquei longe de onde eu queria chegar, porém ao mesmo tempo, eu estou onde queria estar. Então, prefiro agradecer a Deus e pegar todas as frustrações, tristezas e trabalhar, sei que nada vence o trabalho e por isso estou crendo que será através dele que voltarei a sorrir profissionalmente em 2025”, escreveu Souza em uma parte do texto.