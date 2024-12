Santos tem interesse em Thiago Maia, do Internacional

Revelado no Peixe, volante tem outras sondagens no mercado, mas só deve definir seu futuro no ano que vem / Crédito: Jogada 10

Após ver as negociações com Zé Rafael falharem, o Santos tem um novo alvo para reforçar o seu meio de campo. Trata-se de Thiago Maia. O jogador, revelado na Baixada Santista, está no Internacional atualmente, e o Peixe busca um acordo com o Colorado para selar a transferência.

Thiago Maia está de férias e não tem pressa para definir seu futuro. Ele recebeu outras sondagens no mercado da bola. Assim, o jogador só deve tomar uma decisão sobre aonde vai jogar em 2025 apenas em janeiro. Além disso, as duas partes não tratam a negociação como encaminhada.

Isso porque o Internacional ainda tem débitos a tratar com o Flamengo pela compra do volante. O Rubro-Negro vendeu Thiago Maia em julho por 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões à época) em 10 parcelas. Assim, caso acerte a venda do jogador, o Santos teria que arcar com essa dívida. De volta à elite, o Santos quer montar um time competitivo para fazer uma boa temporada em 2025. O clube vai disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro. As chegadas de Pedro Martins como novo CEO e Pedro Caixinha como novo técnico fizeram o Santos acelerar as buscas por novos reforços. A diretoria do Peixe quer contar com as novas opções já para a pré-temporada nos Estados Unidos.