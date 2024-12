Salários no Brasileirão crescem; ritmo supera principais ligas europeias

Depay no Corinthians, Payet no Vasco e Braithwaite no Grêmio; antes, Suárez no Tricolor gaúcho e James Rodríguez no São Paulo. O futebol brasileiro está pagando salários que estão atraindo jogadores que antes não viam o país como uma alternativa para trabalhar. Levantamento do “Bolavip Brasil” decidiu mensurar o fenômeno e descobriu: nos últimos cinco anos, o valor médio de salário pago aos jogadores que disputam o Brasileirão aumentou em média 13,5% por temporada, crescimento que supera a evolução nos vencimentos nas cinco maiores ligas nacionais europeias.

Para chegar à conclusão, foram apurados todos os salários anuais dos clubes integrantes das divisões de elite do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da Itália e da França, no período entre 2020 e 2024. Os números do site Capology, especialista no assunto, leva em consideração a quantidade de atletas com jogos disputados nas respectivas ligas, em cada temporada que o levantamento avaliou.