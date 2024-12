Real Madrid vai alterar nome do estádio Santigo Bernabéu

Apesar da definição da alteração, o clube espanhol ainda não oficializou o novo nome. No entanto, o ‘Bernabéu’ já é utilizado nas peças comerciais para o fim de ano e também é o nome do tour na arena e das miniaturas na loja oficial.

O estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, vai passar por uma alteração no nome. Visando questões comerciais e estratégias de Marketing, o local vai se chamar apenas Bernabéu.

Além disso, de acordo com o “Marca”, o clube já testou algumas alterações na fachada para encurtar o nome antigo. A ideia, portanto, é que seja uma mudança silenciosa, para facilitar possíveis acordos de patrocínio no futuro.

Vale ressaltar que Santiago Bernabéu, nome oficial do estádio, foi uma homenagem ao ex-jogador e presidente homônimo, que foi um dos principais defensores da construção da casa do Real Madrid em 1955, quando passou por uma reforma de expansão.

Aliás, a alteração do nome acontece logo depois de um período de reformulação do estádio, que ficou em obras entre 2019 e 2023, , que deixaram a casa do time com design mais contemporâneo e instalações mais luxuosas. Dessa forma, encurtar o nome segue a tendência de modernização do local.