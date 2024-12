Profissional retorna ao Flamengo meses após demissão na gestão Landim

Saída do supervisor recebeu avaliações negativas à época e foi julgada como decisão 'covarde' e 'política' do, agora, ex-presidente do clube / Crédito: Jogada 10

Gabriel Skinner volta ao Flamengo para compor o departamento de futebol da gestão Luiz Eduardo Baptista. O profissional fazia parte da pasta desde 2019, mas acabou desligado por Rodolfo Landim em fevereiro deste ano. Ainda há definição sobre o novo cargo, porém o dirigente recusou propostas de outros clubes para regressar ao Rubro-Negro. Ainda sem oficialização quanto ao retorno, Skinner já tem participado do planejamento do clube para próxima temporada. O profissional foi contratado para compor o departamento coordenado por José Boto, que chega ao Rio de Janeiro neste sábado, dia 28. O português ainda contará com auxílio de um assistente direto e um chefe de scouting em sua passagem pelo clube.

A demissão de Gabriel Skinner fez parte de uma série de mudanças promovidas por Rodolfo Landim, em fevereiro de 2024. Sua saída, porém, recebeu avaliações negativas internamente – sendo considerada 'covarde' e 'política' por muitos.

Demissão no início do ano Rodolfo Landim ‘aproveitou’ a saída de Juan da gerência técnica do clube, no dia 8 de fevereiro, para promover uma série de mudanças internas. Uma delas foi justamente a demissão de Gabriel Skinner, que o Rubro-Negro justificou à época como “parte do processo de reestruturação”. “(…) Comunicamos também que Gabriel Skinner, Supervisor de Futebol entre 2019 e 2024, deixa o clube no processo de reestruturação. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sorte na continuidade da carreira profissional”, dizia um trecho do comunicado oficial do clube. Skinner exercia o cargo de supervisor de futebol do Flamengo desde 2019 e estava na segunda passagem pelo clube. O profissional chegou ao Rubro-Negro como analista de marketing, em 2006, e tornou-se gerente da pasta na sequência. Em 2014, Gabriel assumiu a gerência do futebol e deixou o cargo no ano seguinte para acompanhar Vanderlei Luxemburgo no futebol chinês.