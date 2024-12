Presidente do Grêmio explica o que faltou para acertar com Pedro Caixinha

Alberto Guerra diz que português fez novas exigências e que se aceitasse poderia abrir precedentes para futuras negociações / Crédito: Jogada 10

Antes de encaminhar um possível acerto com Gustavo Quinteros, o Grêmio se movimentou no mercado na busca por um treinador e chegou a ter conversas avançadas com Pedro Caixinha, que comandará o Santos. O presidente do clube, Alberto Guerra, explicou o desacerto com o português em entrevista ao portal “ge”. De acordo com o dirigente, restava apenas a assinatura do treinador para confirmar o negócio. No entanto, no último final de semana, aconteceu um retrocesso nas conversas, já que o profissional fez novas exigências. Entre elas, modificação em cláusulas contratuais, com pedido de proteção contra variação cambial, pagamento de moradia e passagens aéreas para familiares.

No caso do Pedro, o treinador estrangeiro é um pouco mais dificultoso, é difícil entenderem as regras trabalhistas e fiscais do Brasil. Tem algumas exigências, às vezes não é questão de dinheiro, é de precedente. É difícil de gerir contratos com determinadas regras. Todos os outros jogadores depois podem querer, talvez não seja legal, teria que mudar muita coisa estruturalmente no clube. As negociações estavam avançando, diria que só faltava a assinatura, mas ele deve ter recebido uma proposta mais vantajosa e optou para ir para aquele lado", explicou Guerra.

“As negociações estavam avançando, diria que só faltava a assinatura, mas ele deve ter recebido uma proposta mais vantajosa e optou para ir para aquele lado”, acrescentou. Novo treinador bem próximo O presidente do clube, Alberto Guerra, também revelou que o clube tem um pré-contrato com o futuro técnico do Imortal. Contudo, o mandatário contou que ainda não pode revelar o nome do comandante.