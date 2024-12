Possível troca por Lucas Arcanjo entre Vitória e Fluminense esfria

Tricolor de Laranjeiras insiste no negócio pelo goleiro, enquanto o Leão da Barra já conta com o atleta para a temporada de 2025

A negociação pelo goleiro Lucas Arcanjo entre Vitória e Fluminense se tornou uma novela, pois as conversas esfriaram nos últimos dias. Assim, o Tricolor ofereceu R$ 6 milhões, com a possibilidade de troca envolvendo nomes como o atacante Isaac e o goleiro Vitor Eudes, mas a transação não avançou. A informação é do portal “ge”.

Mesmo assim, o clube carioca insiste em uma possível negociação, porém internamente, a diretoria do Leão da Barra já trabalha com o nome do arqueiro no elenco para 2025.