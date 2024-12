Porto x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Dragões tentam dormir na liderança, porém necessitam bater o adversário, que está no Z3, neste sábado (28), no Estádio do Dragão

Na sequência da 16ª rodada do Campeonato Português, Porto e Boavista se enfrentam neste sábado (28), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Assim, a equipe da capital tenta ultrapassar o líder Benfica, que mede forças no clássico com o Sporting, no domingo (29).

No momento, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 x 37). Então, caso triunfe neste sábado, os Dragões dormirão na liderança da competição. Os visitantes, por sua vez, ocupam a 17ª posição e correm o risco de permanecer na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos.