Naming rights! Campeonato Carioca 2025 é Superbet

Plataforma de apostas esportivas fechou acordo de um ano com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para o torneio estadual / Crédito: Jogada 10

O Cariocão fechou um novo acordo de Naming Rights e se tornará Super Carioca em 2025. Isso porque a Superbet, plataforma de apostas esportivas, fechou acordo de um ano com a FERJ e ficará em evidência no decorrer da competição. A marca estará estampada em todas propriedades do torneio – backdrop, flash interview, pórticos, banners e placas. “Não se trata só de um patrocínio. Mas se trata, sim, de uma super parceria entre o Carioca, sem dúvidas o mais atraente e nacional estadual do Brasil, e a Superbet. Uma certeza de sucesso”, celebrou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Identidade Visual do Campeonato Carioca 2025 terá assinatura da equipe de criação da Brax Sports Assets, detentora dos direitos comerciais da competição. Nesse sentido, a empresa buscou modernidade, versatilidade, legibilidade e grande visibilidade em todas as mídias. Tudo isso conectado à essência do futebol carioca, com leveza, clareza e energia.

“Tenho a convicção de que será uma parceria vitoriosa, com o alcance e a atratividade nacional do futebol carioca, com os quatro clubes grandes com milhões de apaixonados pelo nosso Brasil. Vamos para um Super Carioca – disse Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil. CAMPEONATO CARIOCA 2025 É SUPERBET O Campeonato Carioca de 2025 é o Super Carioca. O title sponsor do Campeonato Estadual mais charmoso e visto do Brasil é Superbet. A marca estará em todas as propriedades da competição – backdrop, flash interview, pórticos, banners, placas. pic.twitter.com/CFtG7lSanU