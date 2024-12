Lateral do Boca Juniors interessa ao Fortaleza

BUENOS AIRES, ARGENTINA - DECEMBER 14: Luis Advincula of Boca Juniors reacts after a chance to score during the Liga Profesional 2024 match between Boca Juniors and Independiente at Estadio Alberto J. Armando on December 14, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images) / Crédito: Gustavo Garello

Outra figura que integra o elenco do Boca Juniors é alvo de interesse do Fortaleza para a próxima temporada. Ao menos, de acordo com informação que foi veiculada pelo famoso diário argentino ‘Olé’. Depois de contratar o meio-campista argentino Pol Fernández, o clube cearense analisa fazer uma investida pelo lateral-direito peruano Luis Advíncula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tendência é que tal negociação tenha um nível de complexidade maior do que ocorreu no caso de Pol. Principalmente, pelas seguidas ações do atleta de 34 anos como demonstração de querer continuar por mais tempo na representação de Buenos Aires. Além do caráter de titularidade e figura de liderança no elenco, Advíncula renovou seu acordo com o Boca Juniors, em maio deste ano, até o fim de 2026.