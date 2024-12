Grávida de Neymar, Biancardi desabafa sobre julgamentos e falta de empatia na internet

Biancardi responde

O texto repercutiu e alcançou Bruna Biancardi, que fez questão de compartilha-lo em seu perfil. A mãe de Mavie agradeceu pelas palavras e disse que “dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet”.

“Obrigada, Marcela Raposo, pela sensibilidade! Como você disse, dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet e você conseguiu. Você entendeu e expressou tudo. Obrigada”, escreveu.

A irmã de Bruna, Bianca Biancardi, deixou um comentário na publicação de Marcela. “Nossa, que texto emocionante! Que palavras lindas! Você captou tudo perfeitamente”.

Segunda filha com Neymar

A noite de Natal reservou surpresas aos seguidores do casal BruNey. Isso porque Biancardi anunciou sua gravidez, um ano e três meses depois da chegada de Mavie, através de um vídeo no feed do Instagram. Os dois estão esperando mais uma menina, a terceira mulher dos quatro filhos do jogador do Al-Hilal.

