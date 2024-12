Fluminense fecha as contratações de Juan Freytes, do Alinza Lima, e Paulo Baya, ex-Goiás

Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do zagueiro argentino. Já atacante que atuou no Esmeraldino chegará por empréstimo

De acordo com o “ge”, o Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos de Juan Freytes, canhoto de 24 anos. O defensor chegará ao Rio de Janeiro no início do ano para realizar os tradicionais exames médicos. Caso seja aprovado, assinará contrato de quatro anos e, assim, será apresentado como novo reforço.

Freytes vinha sendo monitorado pelo Tricolor desde o meio de ano. Ele foi companheiro de Kevin Serna no Alianza Lima. Argentino, o zagueiro surgiu para o futebol no Newell’s Old Boys.

Além do clube formador, o zagueiro atuou por Independiente Rivadavia, também da Argentina, e Unión La Calera, do Chile. Dessa maneira, o jogador chegou ao Alianza Lima nesta temporada e entrou em campo 40 vezes, com quatro gols e quatro assistências.

Além do defensor, o Fluminense acertou também o empréstimo do atacante Paulo Baya, que foi um dos destaques do Goiás na disputa da Série B do Brasileirão nesta temporada. O jogador é esperado no Rio de Janeiro para os exames médicos e assinatura de contrato, válido por um ano. Os seus direitos federativos estão ligados ao Primavera, de São Paulo.

