Fluminense encaminha renovação de contrato com Cano

O Fluminense deixou encaminhado a renovação de contrato com o centroavante Germán Cano. O jogador está de férias na Argentina e deve assinar um novo vínculo assim que retornar ao Brasil. O atleta tem um acordo com o Tricolor Carioca até o final de 2025, mas deve estender por mais uma temporada, valendo até 2026.

O centroavante começou a despertar o interesse do futebol sul-americano e recebeu sondagens de clubes brasileiros e de times argentinos recentemente. Por conta disso, o Fluminense decidiu se proteger para não ver o seu artilheiro assinando um pré-contrato com outra equipe no meio de 2025.

Aliás, o clube das Laranjeiras deve iniciar uma sequência de renovações em seu elenco. O atacante Keno já tem tudo acertado para ampliar o vínculo com o clube até 2026. O clube também negocia para aumentar os contratos de Ganso e Samuel Xavier.

Cano tirou quatro dias de folga após o encerramento da temporada, depois do jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque, que decretou a permanência do Flu na Série A. Após o período, o argentino vem realizando treinos diários para manter a parte física e focar em 2025.

O ano do artilheiro foi totalmente atípico. Após uma temporada no auge em 2023 e marcar 84 gols em duas temporadas, o jogador ficou fora um bom período da temporada por conta de lesões e terminou o ano tendo balançado as redes sete vezes.