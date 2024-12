Fluminense anuncia a contratação de Paulo Baya, ex-Goiás

Atleta, que estava no Esmeraldino e pertence ao Primavera-SP, assina vínculo por empréstimo com opção de compra até o fim de 2025

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (26/12) a contratação do atacante Paulo Baya. Assim, o atleta, de 25 anos, estava no Goiás e pertence ao Primavera-SP, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo por empréstimo com opção de compra até o fim de 2025.

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. Sei do tamanho e da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Muito contente em vestir essa camisa representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui”, disse o jogador.