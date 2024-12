E lá vem 2025 no futebol carioca!

Primeiras rodadas do Estadual vão contar com os principais clubes representados por equipes formadas por jovens e jogadores preteridos em 2024 / Crédito: Jogada 10

O futebol carioca inicia a temporada 2025 em 15 dias. As primeiras rodadas do Campeonato Estadual vão contar com os principais clubes sendo representados por equipes formadas por jovens e por jogadores que voltam de empréstimo. E o motivo é simples: o insano calendário do futebol brasileiro. Boa parte dos atletas que estavam atuando no fim da temporada passada não teve nem tempo de completar 30 dias de férias. E a bola já estará rolando em partidas oficiais. Uma vergonha. Um desprestígio para a própria competição, que já começa esvaziada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por enquanto, há muito mais dispensas do que novidades no elenco dos quatro grandes. Entre os que chegam, o Fluminense tem Hércules, promissor volante contratado ao Fortaleza, e o Vasco fechou com Tchê Tchê, que encerrou o vínculo com o Botafogo.