Diretoria do Botafogo se incomoda com declarações de Artur Jorge

O Botafogo já definiu o planejamento para o início de temporada 2025, porém, ainda não conta com o “sim” definitivo do técnico Artur Jorge. Em Portugal, o treinador bracarense tem hesitado ao cravar sua permanência no Mais Tradicional. Sua postura, por ora, deixa a torcida e a diretoria desnorteadas. Um dia, sustenta que seu futuro está no Rio de Janeiro e lembra que tem contrato com a Estrela Solitária. Horas depois, contudo, na entrevista seguinte, diz que está “tudo em aberto”. Estas declarações não caem nada bem no universo preto e branco.

Segundo o site “ge”, Artur Jorge, atual técnico campeão da Libertadores e do Brasileirão, quer mesmo é aumentar seus vencimentos, mesmo com o bônus de R$ 17 milhões previsto no contrato em caso de títulos. Sendo assim, para conseguir um aumento salarial para a comissão técnica, precisará acertar os ponteiros com o sócio majoritário do clube, John Textor, que, aliás, publicamente, morre de amores pelo treinador minhoto.