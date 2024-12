Cruzeiro rescinde contrato do goleiro Rafael Cabral

Arqueiro volta de empréstimo do Grêmio, entretanto não terá oportunidade com o técnico Fernando Diniz em 2025

Mesmo após o fim do empréstimo com o Grêmio, o goleiro Rafael Cabral não irá permanecer no Cruzeiro. Afinal, ambas as partes chegaram a um acordo pela rescisão do contrato que iria até 31 de dezembro de 2025. O arqueiro não teria espaço no elenco do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada.

“O Cruzeiro comunica que acertou, nesta sexta-feira, um acordo amigável com o goleiro Rafael Cabral para o encerramento de seu vínculo com o clube. Agradecemos ao atleta pela dedicação e comprometimento com o manto celeste durante sua passagem e desejamos sucesso na sequência de sua carreira”, divulgou o clube, nas redes sociais.