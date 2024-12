Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Bolasie

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do atacante Yannick Bolasie, que estava livre no mercado após encerrar o vínculo com o Criciúma. Com isso, o congolês, de 35 anos, assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2025.

Nascido na França, o jogador tem nacionalidades inglesa e congolesa. Em grande parte da carreira, atuou no futebol inglês, em clubes de divisões de acesso, além de disputar a Premier League por Everton, Aston Villa e Crystal Palace.