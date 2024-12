Cristiano Ronaldo sai em defesa de Vini Jr. e dispara contra Bola de Ouro: ‘Injusto’

Astro português se manifestou sobre a polêmica do Ballon d'Or durante discurso no Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes

Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a maior polêmica esportiva do ano: a premiação do Ballon d’Or. Um dos nomes mais relevantes da história do futebol, o astro português rasgou elogios ao brasileiro Vinicius Júnior, herdeiro da camisa 7 do Real Madrid, ao mencionar talentos da nova geração em seu discurso de premiação no Globe Soccer Awards, em Dubai. O craque do Al-Nassr aproveitou a oportunidade para conceder seu voto de Melhor do Mundo a Vini Jr.

Cinco vezes vencedor do Ballon d’Or, Cristiano já havia criticado os critérios atuais da premiação. Nesta sexta-feira (27), o astro voltou a destacar a ‘injustiça’ no resultado do troféu que elege o melhor jogador do mundo na temporada. Rodri, do Manchester City, superou Vini Jr. na votação.