Conselho do São Paulo convoca Casares para explicar tratativa sobre parceria com magnata grego

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se reunirá com o Conselho Deliberativo do clube a fim de prestar satisfações a pedido da oposição sobre alguns assuntos. Olten Ayres de Abreu Júnior, presidente do CD tricolor, marcou para 28 de janeiro uma reunião extraordinária do órgão. A informação é do portal ‘Uol’.

Um dos temas é o entendimento do mandatário em contar com uma parceria nas categorias de base, o que é visto por seus opositores como uma cessão onerosa de fatia do Centro de Formação de Atletas, em Cotia. Casares, por sua vez, rechaça a ideia de venda de uma parte das categorias de base.