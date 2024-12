Clube uruguaio tem interesse em Diego Costa, em fim de contrato com o Grêmio

Em reta final de contrato com o Grêmio, Diego Costa ficará, a partir de 2025, livre no mercado e deve ser procurado por outras equipes. Com isso, o Nacional, do Uruguai, tem interesse em contar com o futebol do jogador em seu elenco para a próxima temporada. A informação é do Ovación, caderno esportivo do El País, do Uruguai.

Dessa forma, o tradicional clube uruguaio quer reforçar o setor ofensivo e acredita que o centroavante possa ser o nome ideal. Afinal, uma das promessas da última eleição é trazer um reforço de nível mais alto para 2025.