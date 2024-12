CBF divulga tabela da primeira fase Eliminatória da Copa do Nordeste

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na noite desta sexta-feira (27), a tabela detalhada referente à primeira fase da Eliminatória da Copa do Nordeste. Assim, as 16 equipes disputam uma vaga na segunda fase, com todos os jogos no dia 4 de janeiro. Em caso de empate, os duelos serão definidos nos pênaltis.

Dessa forma, na etapa seguinte, os oito times classificados vão brigar pelas quatro vagas na fase de grupos da competição. A segunda fase do torneio, portanto, acontece no dia 8 de janeiro.