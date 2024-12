CBF anuncia canal exclusivo para denúncias de manipulação em competições

O canal de denúncia permite, portanto, a criação e manutenção de uma Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, além da realização de parcerias estratégicas e a colaboração com Órgãos de Investigação.

Ainda de acordo com a CBF, a “manipulação de competições esportivas refere-se a qualquer acordo, ato ou omissão intencional que vise alterar irregularmente o resultado ou o desenrolar de uma competição esportiva, eliminando, no todo ou em parte, a natureza imprevisível do evento, com o objetivo de obter vantagens indevidas.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.