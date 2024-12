Arsenal bate o Ipswich e volta à vice-liderança da Premier League

Gunners têm amplo domínio da partida, mas saem de campo com triunfo magro por 1 a 0, com gol solitário de Havertz

A vitória faz os Gunners ultrapassarem Chelsea e Nottingham Forest. Agora, são 36 pontos, a seis do líder Liverpool, que ainda tem um jogo a menos. O Ipswich, por sua vez, segue em situação complicada, com apenas 12, na 19ª posição.

O Arsenal foi soberano no primeiro tempo no Emirates. Com o apoio de sua fanática torcida, imprimiu ritmo intenso, marcação forte no campo adversário e muitas roubadas de bola. Contudo, o Ipswich fazia um forte bloqueio, impedindo a penetração dos homens de frente dos Gunners.

Arsenal gira o jogo e encontra brecha para marcar

Sem espaço, o Arsenal buscava uma brecha na defesa para tentar um lance de perigo. E ele veio aos 22 minutos. Após cruzamento da direita, a bola sobrou com Trossard na esquerda. O belga cruzou e Havertz mandou para o fundo da rede. Após o gol, o panorama seguiu o mesmo e o Ipswich mantinha o ônibus estacionado à frente de sua área. Dessa forma, a equipe da casa conseguiu apenas mais uma finalização na etapa inicial, com Rice, mandando de fora da área para fora.

No segundo tempo, o Ipswich até tentou sair mais para o jogo, chegou a entrar na área do Arsenal, mas sem efetividade, algo que também não ocorreu nos primeiros 45 minutos. Por outro lado, os Gunners desperdiçaram algumas chances. Gabriel Magalhães perdeu gol feito ao escorar para fora dentro da pequena área uma cobrança de escanteio. Odegaard também teve sua chance, mas o placar seguiu inalterado, com vitória magra do Arsenal.