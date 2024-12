André Silva recebe sondagens, mas não vai sair do São Paulo

Centroavante começou a chamar atenção do futebol do exterior, mas Tricolor não tem intenção de vender o jogador neste momento / Crédito: Jogada 10

O São Paulo, ainda estudando as chegadas e saídas para 2025, viu um de seus jogadores despertar interesse do futebol do exterior. Isso porque o centroavante André Silva virou alvo constante de sondagens nos últimos dias. Contudo, o Tricolor fechou as portas e descartou uma saída neste momento.

O jogador de 27 anos foi alvo de consultas de clubes de fora do país, mas as equipes não foram reveladas. O Tricolor já avisou o staff do atleta que não pretende liberá-lo neste momento e acredita que o ano de 2025 será de afirmação do centroavante no Morumbis.