Amanda Araújo revela nome de seu primeiro filho com Richarlison

O jogador do Tottenham e a estudante de Direito estão à espera de um menino, que herdará uma tradição familiar

O primeiro filho de Richarlison e Amanda Araújo levará uma homenagem ao jogador do Tottenham em sua certidão de nascimento. Isso porque a estudante de Direito se dispôs a seguir uma tradição familiar com o bebê e decidiu que a criança herdará o nome de batismo do pai.

Amanda contou que seu irmão também leva o nome de seu pai e, por isso, decidiu manter a tradição com o ”Pombinho”. À espera do primeiro filho, o casal revelou a gravidez no dia 10 de dezembro e descobriu o sexo na mesma semana, em um chá revelação realizado em Londres.